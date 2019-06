Snelheidsduivel raast politiewagen voorbij met 200 kilometer per uur, maar begaat toch geen overtreding

Met een rotvaart een politiewagen passeren en toch geen overtreding begaan? Het kan zowaar op de Isle of Man. Althans, wanneer de Isle of Man TT aan de gang is. Tijdens die befaamde week bestaan er op delen van het parcours immers geen snelheidslimieten. Ideaal dus voor deze bestuurder, die met zijn Mercedes met maar liefst 200 kilometer per uur een politiewagen voorbijreed. “Hallo meneer de politieman, ik beloof dat ik me aan de snelheidslimiet houd”, klonk het bij de man. De politie vraagt bestuurders wel om voorzichtig te rijden.