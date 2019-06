Mode Raf Simons rekent af met Amerika

Na zijn korte periode als creatief directeur bij Calvin Klein heeft Raf Simons het hoofdstuk Amerika nog niet volledig afgesloten. Bij de voorstelling van de mannencollectie voor volgende zomer voor zijn eigen label, woensdagavond in Parijs, werd duidelijk dat de Belgische modeontwerper zich liet leiden door gevoelens van woede en vervreemding. We zagen emblemen met ‘Stone(d) America’ en ‘My own private Antwerp’, op de soundtrack klonken uithalen naar ‘corporate’ en ‘fascist America’. Simons zelf gaf geen uitleg na de show.