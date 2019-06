Chris Froome heeft ziekenhuis verlaten na zware crash in Dauphiné, maar mag nog niet naar huis

Acht dagen na zijn vreselijke valpartij in de individuele tijdrit van de Dauphiné, heeft Chris Froome het universitair ziekenhuis in het Franse Saint-Etienne mogen verlaten. Dat heeft de 34-jarige viervoudige Tour-winnaar donderdag laten weten.

“Mijn tijd in het universitair ziekenhuis van Saint-Etienne zit erop. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de dokters en verpleegsters bedanken voor de uitzonderlijke zorg die ze mij hebben verleend. Het is een zware week geweest, maar ik apprecieer het dat jullie het zo comfortabel mogelijk hebben gemaakt voor mij”, zegt Froome op Twitter.

De kopman van Team INEOS mag echter nog niet naar huis. “Dit is slechts de eerste stap in wat een zeer lange periode van herstel zal worden. Spijtig genoeg mag ik nog niet naar huis, maar ik krijg nu op zijn minst de mogelijkheid om het bezoek van mijn kinderen te ontvangen.”

Revalidatiecentrum voor topsporters

De 34-jarige Froome verblijft sinds vorige week woensdag in dat ziekenhuis, waar hij werd opgenomen nadat hij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné bijzonder zwaar ten val was gekomen. De Brit liep daarbij breuken aan het rechterdijbeen, de elleboog, de ribben en de nek op. Na zijn ontslag in het ziekenhuis zou Froome overgeplaatst worden naar een revalidatiecentrum voor topsporters. Pas over een half jaar zou de Brit opnieuw mogen koersen.

