Nieuwe opname Freddie Mercury opgedoken

Het nummer ‘Time waits for no one’ bracht wijlen Freddie Mercury al uit in 1986. Maar vandaag is een uitgeklede versie van het nummer uitgebracht, die heel anders klinkt dan het bombastische origineel. In de teruggevonden opname wordt Mercury alleen begeleid door een piano.

Het oorspronkelijke nummer werd gebruikt voor de musical ‘Time’, gemaakt door Dave Clark van de vroeger populaire band Dave Clark Five. “Dave heeft het optreden van Freddie in de Abbey Road Studios in 1986 altijd onthouden”, aldus platenmaatschappij Universal Music. Clark vond de opnames uiteindelijk vorige lente terug in zijn archief en ging ermee aan de slag, hij herwerkte de muziek en samen met oude negatieven van een optreden voor de clip. En zo lijkt het alsof Freddy, die in ‘91 stierf, een heel nieuwe opname heeft gemaakt.

Zo blijft de kassa natuurlijk rinkelen, zo kort na het succes van de film ‘Bohemian Rhapsody’, met een opbrengst van meer dan 900 miljoen euro de succesvolste muzikale biopic ooit. De film won ook een Oscar en een Golden Globe.