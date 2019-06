Maakt Kendall Jenner hier stiekem reclame voor frisdrank?

In Amerika moeten celebrities hun publiek altijd op de hoogte brengen wanneer ze betaald reclame maken voor een merk. Foto’s van Kendall Jenner doen nu vermoeden dat ze deze richtlijn op gewiekste wijze wilde omzeilen door zich door de paparazzi te laten fotograferen met een blikje frisdrank in de hand.

De foto ging massaal de wereld rond. In haar aansluitende jurk verlaat Kendall Jenner een winkel met in haar hand een blikje Coca Cola met de nieuwe smaak Orange Vanilla. Het blikje wordt zo vastgehouden dat de merknaam overduidelijk zichtbaar is voor de lenzen van de aanwezige paparazzi.

Foto: Photo News

Het Amerikaanse model postte nadien ook foto’s van zichzelf aan de kassa van de winkel op haar Instagrampagina. Daarom rijzen er nu heel wat vragen over de intenties van deze aankoop. Is deze foto in kaart gezet door Coca Cola en Kendall Jenner? Maakt het topmodel hier stiekem reclame en probeert ze op gewiekste wijze de regelgeving rond reclame te omzeilen?

Volgens de richtlijnen van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) moeten celebrities immers altijd hun publiek op de hoogte brengen als ze betaalde promotie maken. Ook op hun sociale media. Kendall Jenner en Coca Cola reageerden nog niet op de geruchtenmolen.