Genk -

De brandweer van Genk is donderdag rond 14.30 uur voor een brandje op de Weg naar As opgeroepen. In een appartement was een verdachte brandgeur waargenomen. Omdat de bewoner van het bewuste appartement niet thuis was, werd het slot van de deur opengebroken. Binnen bleek het simpelweg te gaan over een verpakking van een kant-en-klaarmaaltijd die even daarvoor brand had gevat maar door de bewoner al uit de oven was gehaald. De man had daarna zijn woning verlaten.