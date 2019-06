Acht jaar cel geëist voor tiener die brutale home-invasion pleegde in Maasmechelen

Zutendaal / Maasmechelen -

Acht jaar, dat is de straf die gevorderd werd voor de 19-jarige B. C. uit Zutendaal voor het plegen van een gewapende home-invasion bij een Maasmechels gezin. Samen met een minderjarige vriend viel hij binnen in de woning om de kluis leeg te halen. Tijdens een schermutseling werd de vader des huizes getroffen door een kogel. “Ze laten zich inspireren door gangsterrappers zoals Boef”, zo sprak de advocaat van de slachtoffers.