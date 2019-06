Einde van zijn nationale politieke carrière? Pieter De Crem legt geen eed als Kamerlid

Pieter De Crem zal donderdagmiddag de eed niet afleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, hij zal zich laten vervangen door voormalige gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers. De Crem stuurt daar zoals verwacht mee aan op het einde van zijn carrière in de nationale politiek.

De Crem werd bij de federale verkiezingen verkozen als lijsttrekker voor CD&V in Oost-Vlaanderen. Hij blijft wel minister van Binnenlandse Zaken in de huidige regering van lopende zaken. Voormalig gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers zal hem opvolgen als Kamerlid.

Reeds bij de lijstsamenstelling stelde Pieter De Crem dit in het vooruitzicht. Onmiddellijk bij zijn aantreden als Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid in december 2018, bevestigde hij dat hij uit plichtsbesef in de politieke crisis, ontstaan na het vertrek van de N-VA uit de federale regering, de verantwoordelijkheid van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op zich nam, om aansluitend het burgemeestersambt van de nieuwe fusiegemeente Aalter op te nemen.

De andere 149 federale verkozenen leggen donderdagnamiddag om 14.15 uur wel de eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarbij wordt de nodige heisa verwacht omtrent de aanwezigheid van onafhankelijk Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove als rechterhand van interim-Kamervoorziter Patrick Dewael (Open VLD).