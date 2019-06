Donderdagmiddag leggen 150 verkozenen de eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dat doen ze in de handen van interim-voorzitter Patrick Dewael, die wordt bijgestaan door de jonkies Melissa Hanus (PS) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). De prominente aanwezigheid van die laatste kan op weinig sympathie rekenen van de Franstalige partijen sinds zijn in inverdenkingstelling. Volg de zitting hier live.