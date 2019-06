Jonge oehoe na gecompliceerde breuk aan scheenbeen geopereerd

Een jonge oehoe herstelt in het Natuurhulpcentrum van een ingewikkelde operatie aan het scheenbeen. Als de uil goed herstelt, kan hij over dik 6 weken opnieuw aansluiten bij zijn broers en zusjes. “Ruimschoots op tijd voor de jonge oehoe’s door ma en pa uit het nest worden gezet”, zegt Bart Hilven van het Natuurhulpcentrum.

Het was de wetenschapsters die de oehoe’s in de regio van Maastricht monitort die in de gaten kreeg dat er iets fout was met één van de vier oehoe-kuikens. Het kuiken van net geen halve meter stapte moeilijk ...