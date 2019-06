Amnesty International voert actie op kanaal Brussel-Charleroi

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft donderdag op Wereldvluchtelingendag actie gevoerd op en aan het kanaal Brussel-Charleroi om aandacht te vragen voor de mannen, vrouwen en kinderen die hun leven riskeren door de overtocht op de Middellandse Zee naar Europa te maken. Enkele militanten van Amnesty kwamen met vijf bootjes aan op de Akenkaai in Brussel en droegen reddingsvesten en spandoeken met “#StopWastingLife”.

Amnesty International Vlaanderen wijst erop dat meer dan 3.680 vluchtelingen en migranten nog steeds worden vastgehouden in detentiecentra binnen de frontlinies in Libië. “Daar zijn mogelijke oorlogsmisdaden begaan tegen burgers, ook tegen vluchtelingen en migranten. Zij die Libië proberen te ontvluchten via de Middellandse Zee worden ofwel door de Libische kustwacht teruggebracht naar detentiecentra, of riskeren de verdrinkingsdood”, klinkt het in een persbericht.

“Door te proberen om tegen elke prijs vluchtelingen en migranten tegen te houden aan de buitengrenzen van de EU, in het bijzonder door steun te verlenen aan de Libische kustwacht, veroordelen Europese regeringen duizenden mensen tot een wrede keuze: arbitraire detentie, foltering en geweld in Libië, of de mogelijke verdrinkingsdood”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Dit afschrikkingsbeleid moet stoppen en de EU moet eindelijk prioriteit maken van de bescherming van de levens en de rechten van vluchtelingen en migranten.”

Amnesty roept de Belgische overheid op om bij de Europese Unie aan te dringen op de bescherming van de rechten van de vluchtelingen en migranten. De Graeve zegt nog dat de vluchtelingen en migranten in Libische detentiecentra onmiddellijk moeten worden vrijgelaten en naar een veilige plaats overgebracht, ook Europa. “Op de Middellandse Zee moet prioriteit gegeven worden aan het redden van mensenlevens. Dat betekent voldoende reddingscapaciteit organiseren en reddings-ngo’s ongehinderd hun werk laten doen. Mensen die gered zijn, mogen in geen geval teruggebracht worden naar Libië want dat is geen veilige plek.”

De organisatie wilt nog dat er strikte voorwaarden komen voor de samenwerking met de Libische autoriteiten, zoals “een einde aan de systematische arbitraire detentie van vluchtelingen en migranten, en de uitwerking van een behoorlijk asielsysteem”. De actie op het kanaal Brussel-Charleroi van donderdagochtend moet die eisen kracht bijzetten.