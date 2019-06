Op wereldreis én het goede doel steunen? Airbnb maakt het mogelijk

Airbnb biedt een select groepje van reizigers een wereldreis aan die hen langs achttien verschillende landen zal leiden in twaalf weken tijd. De opbrengst schenkt Airbnb aan de stichting van Nobelprijswinnares Malala Yousafzai.

Vanaf donderdag kan een select groepje van acht reizigers intekenen op een unieke wereldreis, aangeboden door Airbnb. De wereldreis doet in totaal maar liefst achttien landen aan en leidt je achtereenvolgens doorheen de zes continenten. Zo staan Bhutan, Oezbekistan, Kenia, Ethiopië, China, Australië, Ijsland … allemaal op het programma.

Foto: Airbnb

Je betaalt in totaal 4595 euro, met de kosten voor accommodatie, maaltijden, transport en drankjes inbegrepen in de prijs. De volledige opbrengst van deze groepsreis zal aan de stichting van Nobelprijswinnares Malala Yousafzai geschonken worden. Haar organisatie zet zich in om meisjes overal ter wereld toegang tot onderwijs te verschaffen.

De inschrijvingen voor deze wereldreis gaan op donderdag om stipt 19u van start op de website van Airbnb. Het vertrek staat gepland op één september en de volledige reis neemt twaalf weken in beslag. Snel zijn is de boodschap.