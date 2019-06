Angelina Jolie wordt redactrice voor Amerikaans tijdschrift

Angelina Jolie (44) mag zichzelf nu ook redactrice noemen. Dat heeft het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine bekendgemaakt. De actrice zal elke maand een bijdrage leveren over mensenrechten, conflictgebieden of vluchtelingen en naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag verscheen al een eerste stuk over de huidige vluchtelingencrisis.

Angelina Jolie is als actrice en activiste een vaste waarde op het wereldtoneel, maar nu mag ze ook nog als redactrice aan de slag. En niet voor eender welk tijdschrift, ze zal maandelijks een bijdrage leveren aan het bekende, Amerikaanse blad Time Magazine over mensenrechten, conflictgebieden en vluchtelingen.

In het kader van haar opdracht als speciaal gezant van de Verenigde Naties voor humanitaire crisissen is de actrice dé aangewezen persoon om over deze thematiek te berichten. Naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag is haar debuut 'What we owe refugees' op woensdag al verschenen. Daarin heeft ze het over de noodzaak om vluchtelingen op een fatsoenlijke manier te helpen.

Daarover schrijft ze het volgende: “Iedereen verdient waardigheid. Onder het internationale recht is het geen optie om vluchtelingen te helpen, het is een verplichting. Het is perfect mogelijk om een strenge grenscontrole en een eerlijke, menselijke immigratiepolitiek te voeren en tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen te helpen. Meer dan de helft van alle vluchtelingen zijn kinderen en vier op de vijf kinderen woont in een buurland van het land dat ze ontvlucht zijn. Minder dan één % wordt permanent gehuisvest in een westerse natie.”