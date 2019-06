Hasseltse DJ Kenn Colt lanceert nieuwe single: ‘Be Alright’

Met het opgewekte ‘Be Alright’ rekent de Hasseltse dj/producer Kenn Colt (Kenneth Claes, 30) af met een sombere periode in zijn leven. Anderhalf jaar geleden kwam zijn vriendin Dominique om het leven in een verkeersongeval. Dat verdriet deelde hij in de track ‘Come Back To Me’ (januari 2018). Dankzij de steun van zijn omgeving kwam hij die sombere periode te boven.