Zussen geven stiefvader emotionele verrassing op Vaderdag: “Hij bracht licht in onze wereld”

Twee zusjes hadden op Vaderdag een hartverwarmende verrassing voor hun stiefvader, die al twaalf jaar hun papa is. Het duo wilde hem bedanken om hen “voor te bereiden op wat nog komt” en omdat hij zo goed voor hen en hun moeder zorgt. De zussen namen daarom zijn achternaam aan of zijn dat van plan om in de nabije toekomst te doen. “Als ik afstudeer, wil ik dat ze jouw naam roepen”, aldus een van hen in de ontroerende beelden die de moeder van het tafereel maakte.

“Mijn biologische vader was een drugsverslaafde en sloeg mijn moeder”, aldus de tekst bij de video die via Twitter werd verspreid. “Twaalf jaar geleden, bracht onze stiefvader het licht in onze wereld. Hij heeft mijn zus en ik altijd graag gezien, alsof we zijn eigen kinderen zijn. Dus hebben we besloten om zijn achternaam aan te nemen voor Vaderdag. Ik hou van je, pap.”

