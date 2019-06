Criminele weldoeners actief in vier Limburgse gemeenten

Hasselt -

Minstens vier Limburgse gemeenten hebben last van ‘criminele weldoeners’. Dat zijn criminelen die aankloppen bij noodlijdende verenigingen of clubs, met een voorstel om te investeren. Maar de eigenlijke bedoeling is om misdaadgelden wit te wassen of om een bepaalde status of voordelen te verwerven. Dat blijkt uit een eerste bevraging van het parket van Limburg.