Niet Kate Middleton, maar koningin Maxima steelt de show tijdens de Britse Royal Ascot

Tijdens de jaarlijkse paardenraces van Royal Ascot ontving het Britse koningshuis het Nederlandse koningspaar. Ook stijlicoon Kate Middleton was van de partij, maar dit keer was het niet haar modieuze outfit die volop in de kijker stond. Zo ging koningin Maxima met alle aandacht aan de haal.

Eerder deze week werd Kate Middleton al officieel door Meghan Markle als meest invloedrijke stijlicoon onttroont en op woensdag ging de Nederlandse koningin Maxima ook nog eens met alle pluimen lopen tijdens de Britse paardenraces van Royal Ascot.

Zo sprak de internationale pers bijzonder lovende woorden over Maxima’s opvallende hoofddeksel van de Nederlandse ontwerper Berry Rutjes en haar jurk van hofleverancier Natan. Modeblad Harper’s Bazaar nam haar zelfs op in de lijst van allerbeste hoeden op het evenement en wijdde ook nog een volledig artikel aan haar geslaagde outfit.

Kate Middleton verscheen aan de zijde van prins William in een prachtige pastelblauwe jurk van Elie Saab en opvallende metaalkleurige pumps. Meghan Markle en prins Harry waren niet van de partij. Zij is nog steeds in moederschapsverlof.