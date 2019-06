Christoper R., een 57-jarige osteopaat uit Beersel, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van 2 jaar. De man is schuldig bevonden aan onwettige uitoefening van de geneeskunde, en onopzettelijke doodslag op een 14-jarig meisje.

Het meisje overleed in 2015 in het Universitair Ziekenhuis Gent aan tuberculose. Het kind was maanden eerder gezien door een huisarts, die onder meer antibiotica had voorgeschreven, maar haar pleegouders ...