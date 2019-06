Helft van Belgen twijfelt over aankoop auto door verwarring over taksen en subsidies

De helft van de Belgen twijfelt over de aankoop van een nieuwe auto door de onduidelijkheid over taksen en subsidies voor de verschillende brandstoftypes. Eén op de zes stelt zijn beslissing zelfs uit, zo blijkt uit een onderzoek bij bijna 2.000 Belgen en Luxemburgers door de Universiteit Gent in opdracht van automobielfederatie Febiac.

Een maand lang (van 9 mei tot 10 juni) bevroeg een team rond professor Gino Verleye van de UGent online een representatief staal van 1.856 Belgen en Luxemburgers die binnen het jaar een nieuwe auto wilden kopen. Eenenzeventig procent van de respondenten waren mannen, 29 procent vrouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat 52,9 procent van de ondervraagden de taksen op en de subsidies voor verschillende brandstoftypes onduidelijk vindt. Eén op de zes begrijpt de verschillende brandstoftypes en aandrijfsystemen niet en stelt daarom de aankoop uit. Volgens Febiac vertraagt dit de introductie van de nieuwste en schoonste autotechnologie.

Meer dan de helft van de respondenten (56%) zegt een milieuvriendelijke wagen te willen kopen, één op de vijf past hiervoor en bijna een kwart is er nog niet helemaal uit. Maar amper een kwart wil daar extra voor betalen.

“Het politieke beleid van de afgelopen jaren heeft twijfel gezaaid bij de consument”, zegt Philippe Dehennin, voorzitter van Febiac, in een donderdag verspreide mededeling over het onderzoek. “De volgende regeringen zullen zeer duidelijk moeten communiceren over wat de consument kan verwachten, zowel op het moment van aankoop als doorheen de levenscyclus van het voertuig.”