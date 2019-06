Baseballvedette David Ortiz werd neergeschoten maar hij was eigenlijk niet het doelwit

David Ortiz, de voormalig slagman van de Boston Red Sox die op 9 juni gewond raakte bij een schietpartij in een bar in Santo Domingo, was niet het doelwit. Dat heeft de procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek laten weten.

De kogel die baseballfenomeen Ortiz (43) in zijn rug raakte, was bedoeld voor Sixto David Fernandez, een vriend met wie Ortiz aan een tafel zat. Volgens de autoriteiten was mogelijk een huurmoordenaar ingezet voor de moord op Fernandez. Over het motief van de aanslag was nog geen duidelijkheid.

David Ortiz speelde tussen 1997 en 2016 twintig seizoenen in de Major League Baseball, waarvan veertien voor Boston. De slagman won met de Red Sox drie keer de World Series, schopte het tien keer tot All Star en in 2013 werd ‘Big Papi’ uitgeroepen tot beste speler (MVP). Drie jaar later zette hij een punt achter zijn carrière.