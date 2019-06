Genk -

Iets voor middernacht werd de Genkse opgeroepen voor een vrachtwagen met brandende wielen op de Henri Fordlaan. Bij aankomst bleek dat 1 wiel van de trailer in brand was gevlogen nadat de vering van het voertuig tot aan de grond was doorgezakt en over de weg schuurde. Hierbij kwamen veel vonken waardoor een band in brand vloog.