Witte Huis even in lockdown na vondst verdachte rugzak

In de Amerikaanse hoofdstad Washington is het Witte Huis woensdag korte tijd in lockdown geplaatst. Aanleiding was een man die zich verdacht gedroeg door een rugzak te laten vallen en vervolgens over een fietsenrek te proberen springen dat deel uitmaakt van de omheining van het presidentieel verblijf.

Dat meldt de Secret Service, de elitedienst die verantwoordelijk is voor de bescherming van de omgeving van de woning van de Amerikaanse president. Donald Trump bevond zich op het moment van de feiten niet in de buurt.

De omgeving werd even later opnieuw vrijgegeven en de verdachte is naar verluidt opgepakt voor verhoor. Zijn identiteit werd niet bekendgemaakt. De rugzak bleek na onderzoek onschadelijk.

Foto: Photo News

Foto: AP

Foto: EPA-EFE