Nul op zes komt hard aan bij Limburgse beloften: “Dit verdienen we niet”

Ze hebben woensdagavond gevochten voor wat ze waard waren, maar de Belgische beloften verloren in de slotminuten toch van de sterke Spanjaarden. De late goal van Pablo Fornals en de bijbehorende 0 op 6 is keihard aangekomen bij de jonge Duivels. “Dit hebben we als ploeg niet verdiend”, zei Bryan Heynen na afloop.