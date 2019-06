Dilsen-Stokkem -

Een onbekende heeft afgelopen nacht 26 huisvuilzakken met groenafval gedumpt in de historische scheepvaartsite Tivoli in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Groenafval kan je in de stad gratis afleveren in het containerpark. De afvalbakken liggen langs de oude vaart. Joggers vonden de afvalberg.