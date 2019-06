Debutant Dylan Teuns trekt niet naar Frankrijk om te leren maar om te presteren

Dylan Teuns is nog eens thuis, in het Halense gehucht Zelk. In de fraai opgeknapte hoeve van zijn grootvader zaliger bekomt de 27-jarige springveer van Bahrain-Merida van zijn razendknappe Dauphiné. Met een ritzege en een zesde plaats in de eindstand in de achterzak durven we zelfs het werkwoord ‘nagenieten’ van stal halen. “Zal wel zijn. De laatste dertig kilometer van die bewuste maandagrit staan klaar om herbekeken te worden”, verklapt Teuns, die over een dikke twee weken zijn Tourdebuut maakt.