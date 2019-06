Heeft u al ooit gehoord van de Deaf Devils, onze nationale voetbalploeg voor doven? Neen? “Wijzelf ook niet”, lacht Alain Wuytjens. De slager uit Houthalen-Helchteren, die dinsdag zijn 49ste verjaardag vierde, is nochtans… de bondscoach van die Belgian Deaf Devils, die pas terug zijn van het EK in Kreta. Maar Wuytjens is zelf ook sinds zijn geboorte doof en - sterker nog - ook zijn vrouw An én dochters Tamie (17) en Yana (14) zijn doof. “Natuurlijk maken we daar zelf ook soms grapjes over.”