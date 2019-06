In Alden Biesen loopt de succesvolle reeks voorstellingen van Zomeropera ‘L’Italiana in Algeri’ op z’n eind. Intussen wordt onder leiding van Dirk Van Vaerenbergh en Véronique Lenaers in de Rijschool gerepeteerd voor de kinderopera ‘N.E.R.O.’, die zaterdag in première gaat.