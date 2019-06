Red Lions lijden 0-2 nederlaag tegen Australië in striemende regen

De Red Lions (FIH-1) hebben woensdag in Antwerpen op de dertiende en voorlaatste speeldag in de Hockey Pro League een 0-2 nederlaag geleden tegen Australië (FIH-2). Dat is zo zeker dat het de reguliere competitie als nummer een afsluit.

Bij de rust stonden de Lions 0-1 in het krijt. Het was Kieran Govers die de Belgen met twee doelpunten (19e en 60e) de derde nederlaag toediende. Eerder gingen de Lions alleen tegen Nederland (FIH-3) twee keer onderuit. Zondag nemen de Belgen het in Antwerpen nog op tegen Argentinië (FIH-4). Daarna volgt de Final Four, van 28 tot 30 juni in Amstelveen.

Met 25 punten is België tweede in de stand, op vier punten van Australië. Nederland (23 ptn) en Argentinië (22) volgen op de plaatsen drie en vier.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA