Dramatische verhaallijn in ‘Thuis’ kaart spoorlopen aan: “Hopelijk schudden deze scènes Vlaanderen wakker”

Het was andermaal stevig slikken voor de ‘Thuis’-kijker woensdagavond. Een trein komt met een razende vaart aangedenderd, terwijl Joren en zijn vader Bill de slagboom en het belsignaal negeren en op de sporen staan. Een toeterende trein en een ontzet gezicht van Frank is het laatste wat de kijker ziet. Met de scènes willen de soap en spoorwegbeheerder Infrabel het spoorlopen aankaarten. “Die trein die met een rotvaart voorbijreed, beangstigend.”

Het gaat van kwaad naar erger met de personages Joren, Stan en Boris. Wanneer Jorens vader Bill een telefoontje van de school krijgt dat zijn zoon er niet is, gaat hij samen met Frank op zoek. Na een lange zoektocht vinden ze hen, spijbelend en dronken aan een spoorweg. Vol ontzetting spurt Bill naar zijn zoon, maar de slagboom gaat dicht en het belsignaal rinkelt.

De slagboom is al dicht, maar Bill negeert het. Foto: VRT

Stan en Boris snellen nog nipt over de sporen om Bill af te schudden, maar Joren twijfelt. Bill roept: “Niet doen!” Maar hij loopt toch de sporen op, verliest zijn evenwicht en valt neer. Zijn vader spurt naar hem toe, maar de razende trein nadert. Hij toetert lang en hard. Zo eindigt de aflevering woensdagavond. Wat het verdict is, krijgen de kijkers donderdag te zien.

“Wakker schudden”

De cast en makers hopen met Infrabel nu het bewustzijn rond spoorlopen in Vlaanderen extra aan te wakkeren. Infrabel zet de scènes uit Thuis nu ook in bij hun voorlichting daaromtrent om jongeren nog beter te bereiken. Uit cijfers blijkt immers dat het nog steeds een groot probleem is. “Lang geleden heb ik zelf op de sporen gelopen, voor een foto. Ik bracht me voor zoiets stom in levensgevaar”, zegt Mathieu Carpentier, die de rol van Joren vertolkt. “Belachelijk natuurlijk! Ik heb toen het gevaar zelf onderschat, net als zovele mensen. Het is het echt niet waard. Ik denk dat deze scènes in Thuis iedereen zullen bijblijven en hoop dat ze Vlaanderen wakker schudden.”

Voor het spoorlopen werkten de makers samen met spoorwegbeheerder Infrabel. Die zorgde ervoor dat de opnames op de sporen en de trein in een veilige omgeving konden gebeuren in Jemeppe-sur-Sambre.

Frank ziet het voor zijn ogen gebeuren en kan zijn ontsteltenis niet verbergen. Foto: VRT

Bij de acteurs heeft de verhaallijn sowieso een diepe indruk nagelaten. “Dit was een van de spectaculairste en spannendste Thuis-opnames die ik de voorbije 23 jaar meegemaakt heb.“De trein die met een rotvaart voorbij me reed, was wel beangstigend. Die kracht, dat lawaai, dat niets ontziende”, zegt Pol Goossen, die Frank speelt.

Bill probeert zijn zoon Joren nog van de treinsporen weg te sleuren. Foto: VRT

En ook bij de jonge garde blijft het hangen. “Ik ben iemand die liever vier keer rondkijkt, voor ik de weg of een treinspoor oversteek”, zegt Lennart Lemmens, Stan in de reeks. “De opnames vond ik dus heel spannend: we moesten gewoon de spoorsignalen negeren en doorgaan. Heel eng. Na de opname heb ik me snel uit de voeten gemaakt.”

Koud kil ijzer

Voor Carpentier en Günther Samson (Bill) waren de opnames het meest intens. Zij stonden immers op de sporen, toen de trein aan kwam razen. “Zo even vallen op de sporen en daar blijven liggen, terwijl de naam van je personage wordt geroepen door zijn vader… angstaanjagend”, aldus Carpentier. “Wat mij heel erg is bijgebleven is dat kil koud ijzer van de sporen, waar ik met de zijkant van mijn hoofd op lag.”

Voor Samson en Carpentier waren de opnames extra intens. Foto: VRT

“Mijn vader was treinmachinist”, zegt Samson. “Soms mocht ik mee op die locomotief, dus ik heb vooral fijne herinneringen aan treinen. Wel eng om te filmen, was de scène waarin mijn personage Bill zijn zoon van de sporen probeert te krijgen. Doordat ik in mijn jeugd zo vaak bij treinen was, wist ik van kleins af aan al: Pas op, je mag niet op de sporen lopen! Ik voelde me dus niet op mijn gemak.”