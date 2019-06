IN BEELD. Zware wateroverlast door onweer in gemeenten ten noorden van Antwerpen

Het leek alsof iemand de kraan had laten openstaan in de hemel, zo veel water viel er woensdagavond naar beneden. De brandweer in de noordrand rond Antwerpen werd overspoeld door noodoproepen. In Kalmthout werd het rampenplan afgekondigd. Alle rioleringen en bufferbekkens waren verzadigd geraakt. Er was wateroverlast in woningen en verschillende auto’s reden zich vast. In Wuustwezel werd het verpleegtehuis voor palliatieve zorg Coda ontruimd, de patiënten werden overgebracht naar het AZ Klina in Brasschaat. Ook in Kapellen werd het gemeentelijk rampenplan een tijdlang afgekondigd. In de rest van de provincie Antwerpen hield het onweer veel minder lelijk huis.

In Kalmthout kondigde burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) woensdagavond de gemeentelijke fase van het rampenplan af vanwege de overvloedige regenval. Heel wat straten stonden blank en de hoofdassen zoals de Kapellensteenweg werden afgesloten.

De politie vroeg aan inwoners om alle verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen. “Rijden is momenteel erg gevaarlijk, ook al omdat de putdeksels van de riolering naar boven komen”, zei woordvoerder Patrick De Smedt. “Bovendien kan de deining van het water door een passerende wagen ervoor zorgen dat het water bij de mensen binnenstroomt.”

De gemeente heeft het over een “ongeziene” wateroverlast, met zowat 200 oproepen voor de brandweer die met 70 mensen aan de slag is en ook versterking uit de omgeving heeft ingeroepen. Alle rioleringen en bufferbekkens voor tijdelijke opvang raakten verzadigd. Er was wateroverlast in woningen en verschillende auto’s reden zich vast. In enkele verzorgingsinstellingen werden de bewoners van het gelijkvloers naar hogere verdiepingen gebracht.

Achterbroek (Kalmthout) Foto: Sarah Vanhecke

Wateroverlast Ekeren. Foto: W&F

Kapellen

Ook in Kapellen werd het gemeentelijk rampenplan enkele uren afgekondigd. “Vele straten in Kapellen staan vol plassen of onder water. Brandweer, politie en gemeentediensten doen wat ze kunnen. Er werd al versterking opgeroepen van de federale politie”, meldde de gemeente.

Wuustwezel

Ook in enkele andere gemeentes in de regio werden problemen gemeld. In Wuustwezel werden de hulpdiensten overstelpt met oproepen, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V), maar de gemeentelijke fase van het rampenplan was daar niet nodig. Het gespecialiseerd verpleegtehuis Coda werd ontruimd, de patiënten werden overgebracht naar het AZ Klina in Brasschaat.

45-tal oproepen in Ekeren

“In onze zone kregen we tot nu toe een 70-tal oproepen voor wateroverlast en stormschade”, meldde de Antwerpse brandweer. “Het zwaartepunt concentreert zich zeer duidelijk in district Ekeren, met een 45-tal oproepen. Daar liepen enkele straten onder water, zoals de Veltwijcklaan en het Groot Hagelkruis. Ook kelders bleken een probleem in die omgeving. Momenteel hebben we extra ploegen op de baan, waarvan zes alleen al in Ekeren zelf. Er staan nog een 40-tal interventies open in onze zone op dit moment. We monitoren de situatie, aangezien het KMI nog tot 22 uur code oranje geeft in onze provincie. Mensen kunnen ons bij overlast het snelst bereiken via onze e-formulieren op www.antwerpen.be.”

Ook vanuit Hoevenen, Brasschaat, Stabroek en Wommelgem kwamen meldingen binnen van serieuze overlast.

Brasschaatsesteenweg Kalmthout. Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Ook het palliatief centrum Coda aan de Bredabaan in Gooreind (Wuustwezel) kreeg het hard te verduren. Een aantal patiënten werd naar het Klina in Brasschaat geëvacueerd. Foto: rr

Wateroverlast Kalmthout Foto: mati

Dreigende onweerswolken boven Brasschaat kondigden de ‘zondvloed’ aan. Foto: BFM

Hagelbollen in Wommelgem. Foto: Jemina Aussems

Eerder op de avond was er een blikseminslag in de Alfons Heulensstraat in Schoten. Foto: BFM

Wateroverlast in Kalmthout. Foto: rr

Ook Ekeren en Brasschaat kregen een serieuze plensbui te verduren. Foto: W&F

@BZAntwerpen station ekeren helemaal onderwater moet hier voor gebeld worden? pic.twitter.com/NiTPgEIRfG — Brandon (@rosseels28) 19 juni 2019

Allemaal uitgenodigd voor gratis poolparty in Kalmthout!! pic.twitter.com/mD2Bn3wwHq — 𝕀𝕟𝕕𝕣𝕒 𝔾𝕠𝕠𝕤𝕤𝕖𝕟𝕤 (@GoossensIndra) 19 juni 2019