LIVE. Diepenbeekse raad komt opnieuw samen over nieuw dagzorgcentrum en assistentiewoningen op De Visserij

Diepenbeek - Donderdagavond verzamelt de Diepenbeekse raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw om het dossier van een nieuw dagzorgcentrum en 20 assistentiewoningen op De Visserij te bespreken. Dat zou normaal afgelopen maandag gebeuren maar door informaticaproblemen konden de raadsleden het dossier niet inkijken. En dus zetelt de raad straks opnieuw, in hoogdringendheid, met slechts één punt. Toch voorspellen we flink wat discussie over de bundel van 800 bladzijden. Volg het hier live, uitzonderlijk al vanaf 19.30 uur.