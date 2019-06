Tweedeklasser Union is succescoach kwijt

Union moet op zoek naar een nieuwe trainer. Luka Elsner verlaat de club om aan de slag te gaan bij Amiens, dat 15e eindigde in de Ligue 1. Dat kondigden beide clubs woensdag aan. Elsner tekende een contract voor twee jaar, met een optie op een extra seizoen.

De Sloveense coach kwam een jaar geleden aan in Union en leidde de club naar de halve finale van de beker van België, na de scalp veroverd te hebben van onder andere Anderlecht en Genk. De Brusselse club kende ook een mooie play-off II, waar het na Kortrijk op de tweede plaats in zijn groep eindigde.

Zijn prestaties bij Union hadden ook de interesse gewekt van Charleroi, maar die laat hij dus links liggen voor een avontuur in Frankrijk. In het verleden was hij ook al in Slovenië en Cyprus aan het werk. Hij trainde er respectievelijk Olimpija Ljubljana in 2016-2017 en Paphos in 2017-2018.

“Union wil benadrukken dat het er alles aan heeft proberen te doen om zijn trainer te behouden. De ploeg begrijpt de beslissing van de coach en alle partijen hebben een akkoord gevonden”, geeft Union aan op zijn website.

“We willen Luka bedanken voor al het werk dat hij heeft geleverd en wensen hem veel geluk toe voor het verdere verloop van zijn carrière. Onze directie bekijkt nu verschillende pistes om een nieuwe trainer te vinden om ons project verder in goede banen te leiden.”