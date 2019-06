Tientallen oproepen voor afgerukte takken en water in straat

Hasselt / Maaseik -

Het onweer dat in de vooravond over Limburg trok heeft geen zware vernielingen aangericht. Bij de brandweerkorpsen kwamen ruim 50 oproepen binnen voor omgewaaide bomen, takken op de weg en verstopte slokkers. In Maaseik ging het er rond 18 uur even heftig aan toe. Van een tankstation is een stukje dak weg en twee bomen knakten.