Moedige jonge Duivels nipt kopje-onder tegen Spanje en uitgeschakeld op EK U21

De jonge Rode Duivels hebben woensdagavond ook hun tweede match op het EK U21 in Italië verloren. De Belgische beloften hielden lange tijd gelijke tred met Europees vicekampioen Spanje maar slikten in de 89e minuut de fatale 2-1. De laatste groepsmatch tegen thuisland Italië zal er eentje zonder inzet worden voor België.

De dood of de gladiolen. De Belgische beloften wisten vooraf waar ze aan toe waren: na de nederlaag tegen Polen (3-2) in het openingsduel moest er absoluut gewonnen worden van Europees vicekampioen Spanje. Een bijzonder zware opdracht.

Bondscoach Johan Walem voerde drie wissels door in vergelijking met de match tegen Polen: De Wolf verving in doel Nordin Jackers, achterin moet Casper De Norre zijn plaats afstaan aan Anderlecht-verdediger Bornauw en op het middenveld zette Walem - naast Bryan Heynen en Orel Mangala - nog een derde controlerende middenvelder: Samuel Bastien. Dat betekende dat voorin diepe spits Aaron Leya Iseka zijn stek verloor.

Gelijkmaker van Bornauw

Lukebakio deed na enkele minuten al de Spaanse netten trillen, maar het doelpunt van de Düsseldorf-aanvaller werd terecht afgekeurd voor buitenspel. De Belgen waren even van slag en slikten meteen de knappe openingsgoal van Daniel Olmo. In een regie van Real Madrid-speler Dani Ceballos monopoliseerden de Spanjaarden de bal en drukten ze in het snikhete Mapei Stadium in Reggio Emilia de Belgen achteruit.

Foto: EPA-EFE

Onze jonge landgenoten ondergingen de wet van de sterkste, maar kwamen halfweg de eerste helft wel langszij op een hoekschop. Dion Cools legde met het hoofd knap af voor Bornauw en die frommelde de bal van dichtbij binnen: 1-1. Na de gelijkmaker nam Spanje het initiatief opnieuw over. Spelverdeler Ceballos trapte eerst op de paal om nauwelijks een minuut later een sterke De Wolf nog eens te testen. Een afstandschot van de bedrijvige Olmo (ruim naast) besloot de eerste periode.

De tweede helft serveerde een potje eenrichtingsvoetbal naar het Belgische doel van De Wolf, maar de keeper van Lokeren keepte een puike partij en pakte uit met de ene na de andere redding. Eén keer was De Wolf wel geklopt, maar de vrije trap van Ceballos - alweer hij - vloog via de onderkant van de lat net niet over de doellijn.

Deksel op de neus

Aan Belgische zijde was het lang wachten op aanvallend initiatief. Een geblokt schot van de ingevallen Amuzu was de eerste kans na ruim twintig minuten spelen in de tweede helft. Maar nadien kwamen de mogelijkheden er plots wel. De eveneens ingevallen Leya Iseka miste finaal zijn controle bij een scherpe counter en ook Cobbaut en Schrijvers misten nog grote kansen.

Foto: BELGA

Net op het moment dat een draw vast leek te liggen, forceerden de Spanjaarden alsnog de beslissing. Fornals kreeg te veel ruimte en schoot van net buiten de zestien hard de 2-1 voorbij De Wolf. De Belgen kregen nadien nog een vrijschop, maar Schrijvers mikte de laatste Belgische kans hoog over.

Waterkansje op kwalificatie

Door de nederlaag kunnen de Belgische beloften later op de avond zeker zijn van uitschakeling bij een gelijkspel tussen Polen en Italië of een Italiaanse zege. Bij een Poolse zege blijft er een waterkansje op kwalificatie.