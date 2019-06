Rapertingse econome helpt lokale bevolking Filipijnen

Hasselt -

Economie in Diepenbeek studeren, maar meer interesse hebben voor het sociale aspect dan voor winstmaximalisatie. Dat bracht de Hasseltse Gudrun Cartuyvels naar de Filipijnen. Als ontwikkelingswerkster voor Trias helpt ze landbouwers en kleinschalige ondernemers zich te verenigen om beter hun brood te verdienen. “De inkomensongelijkheid is enorm in de Filipijnen. Amper honderd families hebben hier de economie volledig in handen.”