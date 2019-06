Lommel -

Een 50-jarige agent van politiezone Lommel is woensdag vrijgesproken voor het opzettelijk verwonden van een Balenaar. Op camerabeelden was te zijn hoe de 30-jarige man zes rake klappen in het gezicht kreeg. De rechtbank oordeelde dat de agent op 23 mei 2015 handelde uit wettelijke zelfverdediging.