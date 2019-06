Glo'Art in Lanaken exposeert kunstwerken in groot bos

Lanaken -

Het internationaal kunstencentrum Glo’Art in Lanaken opent deze week voor het grote publiek. In een groot bos van 3.5 hectare rond de villa van voormalige zakenman Willy Gilissen kan je honderden kunstwerken bewonderen. Gilissen laat kunstenaars van over de hele wereld afreizen naar het kunstencentrum in Lanaken om er een maand lang te werken. De kunstenaars hoeven de reis, hun verblijf of de materialen niet te betalen. De beste werken worden tentoongesteld in het openluchtmuseum. Gilissen hoopt zo jonge kunstenaars te lanceren.