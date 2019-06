Urbanus brengt eigen versie van Monopoly-spelbord op de markt

Urbanus heeft een eigen Monopoly-spelbord uitgebracht. Het is een officiële Monopoly, die in een gelimiteerde uitgave gefabriceerd wordt in dezelfde fabriek als het klassieke gezelschapsspel, maar met tekeningen en namen van straten, stations, nutsvoorzieningen en teksten op de kans- en algemene fondskaarten over zijn carrière die de artiest zelf mocht verzinnen.

In deze Urbanus Monopoly komen de leukste moppen, de meest iconische filmscènes en de grappigste liedjes uit de carrière van Urbanus aan bod. Je kan er een huis kopen op de Hittentitsesteenweg, een bezoek brengen aan Maurice Potteke Pisplaats, in de Gladde Iolensloot sukkelen of beboet worden, omdat je je stoep kuiste met mayonaise. In tegenstelling tot de strips die door Willy Van Linthout worden getekend, hield Urbanus bij het ontwerp van dit gezelschapspel de potlood zelf vast.

Het spel is vanaf november te koop bij Carrefour, in speciaalzaken en aan de merchandisestand bij optredens. Ook Nederlandse fans kunnen een exemplaar bemachtigen, want de recent 70 jaar geworden Urbanus toert volgend jaar door theaters en schouwburgen in Nederland. Wie zich wil verzekeren van een exemplaar kan het spel online vooruitbestellen via www.comedyshows.be/urbanus.

Het spel kost 50 euro voor wie het komt afhalen op het secretariaat in Brugge. Met inbegrip van verzendingskosten wordt dat 60 euro.