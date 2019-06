Yellow Tigers niet opgewassen tegen leider Brazilië in Women’s Nations League Volley

De Yellow Tigers (FIVB-19) hebben woensdag in Ankara niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen in de Women’s Nations League Volley. Brazilië bleek een maatje te groot. De nummer vier van de wereld, leider in de Nations League, won met 3-0. Alleen in de eerste set hielden de Belgen gelijke tred: 25-23, 25-15, 25-18.