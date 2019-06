Uitgeputte ijsbeer dwaalt rond in industriestad en zoekt eten op vuilnisbelt

Dinsdag filmden inwoners van de Siberische stad Norilsk een opmerkelijke bezoekers in de industriestad: een ijsbeer. Het broodmagere dier leek uitgeput en ziek, en dwaalde doelloos rond in de stad om uiteindelijk op een vuilnisbelt te zoeken naar iets eetbaar.

“Het is de eerste keer in veertig jaar dat een ijsbeer hier opduikt”, klinkt het bij natuurexperts. Ze zullen de ijsbeer nu observeren om uit te vissen in welke gezondheidstoestand hij verkeert.

Het gebeurt de laatste jaren vaker dat ijsberen plots in een bewoond gebied verschenen. De klimaatverandering en de opwarming van de aarde speelt hen parten: door het sneller smeltende ijs wordt hun jachtgebied kleiner en zijn er minder prooidieren.