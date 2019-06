22 verdachten opgepakt in drugsonderzoek dumpingen van chemisch afval

Hasselt / Genk -

Na de dumpingen van chemisch drugsafval in Hasselt, Hamont, Genk en Zonhoven eind vorig jaar heeft de politie vanmorgen 24 invallen gedaan in het drugsmilieu. In Limburg maar ook in Nederland en Duitsland werden in totaal 22 verdachten - een Roemeen zou alles regelen - ingerekend voor de productie en handel in synthetische drugs. De aanmaakstoffen werden vanuit China ingevoerd naar Roemenië. Via Duitsland werden ze doorgevoerd naar de drugslabo’s in de Belgisch-Nederlandse grensstreek.