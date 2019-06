FREAKS ONLY. Alles wat je moet weten over de GP van Frankrijk

De F1 trekt voor de 8ste van 21 GP’s naar Le Castellet, een plaatsje aan de Franse riviera dat vorig jaar terugkeerde op de kalender. De race wordt vooral herinnerd door gigantische files. Het Circuit Paul Ricard ligt op een plateau en is moeilijk bereikbaar. Veel fans stonden meerdere uren aan te schuiven en sommigen misten (een deel van) de actie. Om op de kalender te blijven, zat dat aspect dit jaar beter moeten. Eric Boullier, ex-teambaas van Lotus en McLaren, is aangetrokken om dat recht te trekken.

Oudste GP. De Grand Prix de la France is een van de oudste autoraces ter wereld en was de allereerste onder de naam ‘Grand Prix’. Die wedstrijd vond in 1906 plaats op een circuit nabij Le Mans. Van ‘Formule ...