Samen studeren in de bib

Tongeren - “Samen studeren blijft ontzettend populair. Dat is ook deze blokperiode merkbaar”, zegt schepen van Onderwijs Guy Schiepers: “Samen studeren blijkt geen tijdelijke trend. Jongeren vinden opnieuw massaal de weg naar de rustige omgeving van onze bibliotheek. Wij zijn vanuit dienst Onderwijs dan ook tevreden dat de bibliotheek zich engageert om tegemoet te komen aan de vraag naar studieplekken.”

Schepen van Cultuur An Christiaens:

“De bibliotheek voorziet in extra studieplaatsen, een 75-tal in totaal. Nog tot eind juni zal er bovendien bijkomende permanentie zijn vanaf 8 uur ’s morgens (9 uur op zaterdag) en tijdens de middaguren, zodat studenten kunnen blijven doorblokken. We vragen sinds dit jaar wel om op voorhand een studieplekje te reserveren.

Er is een koffiehoekje met gratis koffie, water en kleine snacks, en omdat studenten in de blok- en examenperiode niet altijd even gezond eten, bieden we hen vandaag een gezond alternatief in de vorm van smoothies aan. Die brengen wat verkoeling bij dit warme weer en geven hopelijk een extra energieboost tijdens het blokken!

Burgemeester Patrick Dewael:

“Hoewel de bibliotheek in de eerste plaats een uitleenpunt voor boeken blijft, merken we dat haar maatschappelijke rol wijzigt. Mensen zien de bibliotheek meer en meer als een plaats waar men tijd kan komen doorbrengen: ze blijven langer hangen dan vroeger en doen dit om te studeren, te werken of een boek of krant te lezen. De rustgevende omgeving speelt hierin zeker een rol, maar ook andere factoren zoals bijvoorbeeld gratis Wifi.”