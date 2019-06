Rode Kruis krijgt veel ongeruste telefoons: Pelt blijft hopen op donorcentrum

Overpelt -

Het Mariaziekenhuis en gemeentebestuur van Pelt blijven hoopvol gestemd over de bouw van een nieuw donorcentrum van het Rode Kruis in Overpelt. “Ons ziekenhuis is ideaal gelegen voor de vele donoren uit Noord-Limburg die nu grote afstanden moeten afleggen omdat er in Limburg maar één donorcentrum is”, zegt algemeen directeur Bernard Himpens van het Mariaziekenhuis.