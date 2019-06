Tentoonstelling laureaten Stedelijke Academie 2018

Hasselt-Centrum

Hasselt - Onder grote belangstelling werd vrijdag 14 juni in Kunstpunt Caré Hasselt de expositie geopend van de werken van Caroline Cox (prijs 'Sterk Werk' 2018, 4de jaar fotografie), Frieda Geybels ( prijs Pierre Cox 2018 en prijs Jos Elsen 2019 keramiek) en Jean Stuyck (prijs Robert Vandereycken 2018 grafiek).

Ieder van hen is er in geslaagd haar of zijn persoonlijke weg te vinden en te volgen naar een artistiek hoogtepunt in de beoefende discipline.

De werken van de drie laureaten vormen een boeiende groepstentoonstelling in ieders eigen stijl.

De expositie loopt nog tot 30 juni 2019: za 14u tot 17u (behalve 22 juni) zo 15u tot 17u.

Kunstpunt Café (finissage) zondag 30 juni met live muziek van 15u tot 17u.