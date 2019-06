Meghan Markle vertelt voor het eerst over haar huwelijk met Harry

We zijn ondertussen meer dan een jaar verder, maar Meghan Markle heeft voor het eerst verteld over haar huwelijk met prins Harry… zij het wel in een audiogids. In Schotland loopt namelijk een tentoonstelling over hun trouwfeest.

19 mei 2018: de dag waar heel wat Britten en royaltyfans naar hadden uitgekeken, want toen huwde prins Harry met Meghan Markle. Wie daar meer dan een jaar later nog steeds niet genoeg van kan krijgen, kan in de Schotse koninklijke residentie Palace of Holyroodhouse de expo ‘A royal wedding; the Duke and Duchess of Sussex’ bezoeken.

Het gaat om een rondreizende tentoonstelling die eerder ook in Windsor Castle te zien was, maar die nu een nieuwigheid heeft gekregen. Meghan vertelt er namelijk via een audiogids over de mooiste dag van haar leven. Niet-alledaags als je weet dat de leden van de koninklijke familie verondersteld worden om niet over hun privéleven te praten.

Intiemer

“Er werd heel veel aandacht besteed aan alle details bij het plannen van onze trouwdag”, zegt ze. “We wisten op voorhand dat het een enorm evenement zou worden en dus maakten we keuzes die echt een betekenis hadden en persoonlijk waren, net om het hele gebeuren wat intiemer te doen aanvoelen.”

In de expo kun je ook de trouwjurk van de hand van Clare Waight Keller, de tiara van de Queen die ze droeg, de kleding van bruidsjongen prins George en bruidsmeisje prinses Charlotte en ook het militair kostuum van Harry zien. ‘A royal wedding; the Duke and Duchess of Sussex’ loopt nog tot 6 oktober.

