Neymar blijft drie Europese duels geschorst

Neymar zal volgend seizoen de eerste drie Europese wedstrijden (van PSG?) moeten missen. De Braziliaanse stervoetballer ving bot in zijn beroepszaak bij de UEFA, zo raakte woensdag bekend.

Neymar kreeg eind april een schorsing van drie matchen nadat hij op sociale media zwaar had uitgehaald naar de spelleiding tijdens de Champions Leaguematch tegen Manchester United. PSG had die wedstrijd begin maart met 1-3 verloren en werd zo door ManU uit de kwartfinales gehouden.

In het slot van de wedstrijd in Parijs, die Neymar miste door een voetblessure, kregen de bezoekers een goedkope strafschop nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt. Scheidsrechter Damir Skomina twijfelde in eerste instantie, maar legde de bal - na raadpleging van de VAR - alsnog op de stip. Marcus Rashford benutte de penalty en de Manchester United bereikte daardoor alsnog de kwartfinales.

“Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?”