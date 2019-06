Moeskroen hoeft dan toch niet van naam te veranderen na akkoord met Péruwelz

Royal Excel Moeskroen mag zijn naam behouden. De eersteklasser zou vanaf volgend seizoen opnieuw Royal Excel Moeskroen Péruwelz heten, maar die naamswijzing gaat niet door. Dat bevestigt de club woensdag op zijn website.

Begin juni werd Royal Excel Moeskroen door de rechtbank verplicht Péruwelz opnieuw op te nemen in de naam, zoals oorspronkelijk was afgesproken bij de fusie tussen Moeskroen en de toenmalige derdeklasser in 2010. In 2016 werd Péruwelz uit de naam geschrapt, maar dat pikte Péruwelz niet. Het spande een rechtszaak aan en kreeg van de rechter in Bergen gelijk.

Nu is er tussen de partijen toch een akkoord. “We hebben de rede laten zegevieren en hebben een vriendschappelijk akkoord bereikt met Royal Racing Club Péruwelz”, bevestigt de voorzitter van Les Hurlus Patrick Declerck. “Het was voor ons belangrijk dat we de naam konden behouden. Niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook voor de herkenbaarheid tegenover onze partners, supporters en al onze sympathisanten.”