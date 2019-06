Noors stadje wil tijdzone afschaffen

Sommarøy, een vissersplaatsje in de Noorse provincie Troms, wil de eerste gemeente ter wereld worden zonder tijdsindicatie. Door de noordelijke ligging van het eiland gaat de zon niet onder van 18 mei tot ongeveer 26 juli, of maar liefst 69 dagen lang. Maar die ellenlange zomer heeft ook een keerzijde: van november tot januari is er geen zonnestraal te zien en komt ze zelfs niet op.

Toch valt het leven in die periode niet stil. De bewoners hebben zich aangepast aan de natuur en houden geen rekening met de actuele tijd. “Er is continu daglicht en dat bepaalde ons ritme”, zegt eilandbewoner Kjell Ove Hveding in een mededeling. “In het midden van de nacht, wat jullie 2.00 uur zouden noemen, spelen kinderen voetbal, schilderen mensen hun huizen of rijden ze het gras af.”

Maar nu willen de bewoners ook officieel af van de tijdzone. “We hebben handtekeningen verzameld en die hebben ondertussen het Noors parlement bereikt. Eigenlijk moeten ze gewoon iets officialiseren wat we al jaren in de praktijk doen.”

Op die manier hopen de bewoners af te zijn van de traditionele openingsuren en meer flexibiliteit te verkrijgen als het gaat om het organiseren van scholen en arbeidsuren. Om hun eisen kracht bij te zetten, mogen toeristen hun horloges niet langer meenemen en moeten ze ze aan de brug achterlaten als ze het eiland willen betreden.