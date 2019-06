Rooske (80) al zestig jaar achter toonbank van haar buurtwinkel

Lummen -

De naam Roza Dullers zal bij weinigen in Thiewinkel een belletje doen rinkelen, maar Rooske kent iedereen. Haar winkeltje langs de vernieuwde gewestweg is al zestig jaar een begrip in het Lummense gehucht. “In oktober werd ik 80 jaar, op 27 juni ben ik 60 jaar getrouwd en in 1959 opende ik mijn kruidenierswinkel. Er staat geen datum op hoe lang ik nog achter mijn toonbank zal staan”, aldus Rooske.